بريدة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بإقامة مهرجان التين بمنطقة القصيم , لما تنتجه المنطقة من منتج عال الجودة , وتزايد أشجار التين بها , وطرح الفرص الاستثمارية للمنتجين من أبناء المنطقة المزارعين خلال ذروة إنتاجه في شهر يوليو من كل عام.وقال سموه : إن ما تمتلكه المنطقة من منتجات زراعية عالية الجودة يعكس أهمية تعزيز مثل هذه المنتجات الوطنية , التي تأتي وفق توجيهات القيادة ـ أيدها الله ـ من خلال الإسهام في تسويق المنتجات الزراعية والمضي قدماً نحو تطوير مفهوم السياحة الزراعية عبر إقامة المهرجانات الزراعية , ونظير ما تتميز به من بيئة زراعية خصبة.وأكد سموه على أن إطلاق مهرجان التين بمنطقة القصيم سيسهم في تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية على ملاك المزارع من أبناء المنطقة وفتح الفرص الوظيفية للشباب والفتيات , مشيراً إلى أن مهرجان التين هو إحدى المهرجانات المساهمة في عكس هوية المنطقة الزراعية , لما له من أهمية اقتصادية عالية ونافذة تسويقية مهمة لمنتجي التين لتحفيزهم وتشجيعهم للرفع من الاستثمار في القطاع الزراعي , مبيناً سموه على أهمية دعم المزارعين وتشجيع المنتجات الزراعية من خلال إقامة المهرجانات المتخصصة وتقديم منتجاتهم عبر الأسواق بطرق تنافسية وتسويقية للوصول إلى تحقيق مردود اقتصادي متميز , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //15:54ت م0131