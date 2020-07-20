أبهـا 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليه 2020 م واسانطلقت بجامعة الملك خالد ممثلة في كلية التربية بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم, برامج التدريب الصيفي (عن بُعد)، من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة التي يقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالجامعة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1441هـ/2020م.وأوضح عميد كلية التربية الدكتور ثابت بن سعيد آل كحلان أن الهدف من البرنامج هو الارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية في ضوء المعايير المهنية للمعلم، وتعزيز ثقافة التطوير المهني التعليمي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتدريب المعلمين وتأهيلهم علمياً وعملياً.// انتهى //15:54ت م0132