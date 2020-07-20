الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسرفع مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبد العزيز التميمي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على نقله وتثبيته مديراً عاماً للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمرتبة الخامسة عشرة.وثمن الدكتور التميمي هذه الثقة الغالية من القيادة الرشيدة، سائلاً الله العون والتوفيق لبذل المزيد من الجهد من أجل خدمة الوطن.ونوه بالدعم السخي غير المحدود من القيادة الرشيدة للمركز وللقطاع الوثائقي في المملكة، معرباً عن شكره وتقديره لمعالي رئيس الديوان الملكي رئيس هيئة المركز الأستاذ فهد بن محمد العيسى ولمعالي المشرف العام على المركز الدكتور فهد بن عبد الله السماري على دعمهما الكبير للمركز وأعماله.// انتهى //17:02ت م0171