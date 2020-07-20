عرعر 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأكدت صحة الحدود الشمالية أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات (تطمن) في الحدود الشمالية تجاوز الـ 1500 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، مضيفة أن خدمات عيادة (تطمن) تُقدم من خلال 8 عيادات.وأوضحت صحة الحدود الشمالية، أن عيادات (تطمن) مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //17:03ت م0172