الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسحافظ المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على مستوى نتائج مؤشرات الأداء في النصف الأول للعام 2020، حيث قام المركز بإجراء (35) استطلاعًا هاتفيًا لآراء المواطنين بمشاركة (40.766) مواطنًا ومواطنة من مختلف مناطق المملكة، ومثلت نسبة مشاركة الرجال 57% والنساء 43% من مجموع المواطنين المشاركين في هذه الاستطلاعات، وتراوح حجم العينة لكل استطلاع ما بين 1200 و 2500 مشارك ومشاركة.ويعد المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام " رأي" أول مركز وطني متخصص في إجراء استطلاعات الرأي العام الرسمية في المملكة، فيما تأتي هذه الاستطلاعات استجابة للطلب المتزايد من الأجهزة الحكومية للوصول إلى آراء واتجاهات أفراد المجتمع حول مختلف القضايا العامة ذات العلاقة بتطوير السياسات والبرامج والخدمات الحكومية بهدف تعزيز مشاركة المواطن في دعم عملية اتخاذ القرار من خلال نتائج محايدة وموثوقة.ويعتمد المركز في تنفيذ الاستطلاعات على استخدام المقابلة الهاتفية المباشرة وفقاً للأساليب العلمية والممارسات العالمية في مجال استطلاعات الرأي العام.ويتعاون المركز مع الخبرات الوطنية من المتخصصين والمهتمين في قضايا المجتمع المختلفة، ويضم المركز لجنة علمية من أساتذة الجامعات في مجالات الإحصاء والإعلام وعلم البيانات وعلم الاجتماع، بالإضافة إلى فريق عمل متكامل لضبط جودة الاستطلاعات و تحليل البيانات والنتائج وإعداد وتصميم التقارير.// انتهى //17:14ت م0174