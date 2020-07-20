اجتماعي/ سمو محافظ حفر الباطن يكرم المعاهد الأهلية المشاركة بمبادرة العطاء التدريبي
الاثنين 1441/11/29 هـ الموافق 2020/07/20 م واس
حفر الباطن 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليه 2020 م واس
كرم سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد بديوان المحافظة اليوم ، المعاهد الأهلية المشاركة بمبادرة العطاء التدريبي وذلك بحضور مدير إدارة التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني سليمان الناصر .
وقدم سمو محافظ حفر الباطن شكره لرجال الأعمال لمشاركتهم بالمبادرة التي استفاد منها أكثر من ٣٠٠٠ مستفيد على خلال الأشهر الثلاثة الماضية .
ولفت سموه النظر إلى أن مساهمة رجال الأعمال بالمحافظة وخدمة شبابها ليس بغريب عليهم وهم داعم لنجاح أي مبادرة .
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17:22ت م
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