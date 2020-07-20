حفر الباطن 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليه 2020 م واسكرم سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد بديوان المحافظة اليوم ، المعاهد الأهلية المشاركة بمبادرة العطاء التدريبي وذلك بحضور مدير إدارة التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني سليمان الناصر .وقدم سمو محافظ حفر الباطن شكره لرجال الأعمال لمشاركتهم بالمبادرة التي استفاد منها أكثر من ٣٠٠٠ مستفيد على خلال الأشهر الثلاثة الماضية .ولفت سموه النظر إلى أن مساهمة رجال الأعمال بالمحافظة وخدمة شبابها ليس بغريب عليهم وهم داعم لنجاح أي مبادرة .// انتهى //17:22ت م0176