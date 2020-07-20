القاهرة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية بعد موجة هبوط خلال الجلسات الماضية جعلت أسعار الأسهم أكثر جاذبية أمام المستثمرين.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر4 مليارات جنيه ليصل إلى 3ر573 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 6ر3 مليارات جنيه.وحقق مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) مكاسب قدرها 97ر0% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 45ر10380 نقطة، كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6ر2% ليغلق عند مستوى 99ر1445 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا 1ر2% فوق قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 74ر2223 نقطة.// انتهى //17:31ت م0180