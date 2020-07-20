رام الله 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم ، في مدينة رام الله، بوزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور الاراضي المحتلة حالياً.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس أطلع الوزير شكري على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني، الهادف إلى منع قيام إســـرائيل بتنفيذ خطط الضم.// انتهى //17:32ت م0181