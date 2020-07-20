حفر الباطن 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليه 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن في ديوان المحافظة اليوم , أعضاء جمعية " ألفة " للتنمية الأسرية بالمحافظة بعد صدور موافقة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس الجمعية برئاسة مشعل عبدالله الشريع .وهنأ سموه رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة موافقة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتأسيس جمعية " ألفة " للتنمية الأسرية التي تقوم بدور فعال في الإصلاح والإرشاد الأسري.واطلع سمو محافظ حفر الباطن خلال اللقاء على نشاطات الجمعية وأهدافها المستقبلية لتقديم الأفضل للمستفيدين من خدمات الجمعية في ظل الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع الجمعيات غير الربحية .// انتهى //17:34ت م0183