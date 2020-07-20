‎جدة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس‎ تشهد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الفترة من 23 يوليو حتى 30 سبتمبر 2020م عددًا من الأنشطة والفعاليات السياحية والترفيهية المتنوعة التي تُلبي متطلبات وتطلعات زوار وسكان المدينة الاقتصادية من مختلف شرائح المجتمع خاصة الباحثين عن الترفيه والاسترخاء والاستجمام على البحر الأحمر.‎ وتأتي هذه الفعاليات ضمن موسم صيف السعودية (تنفس) تحت شعار صيف "تنفس التركواز" والتركواز يعد واحدًا من أكثر الألوان شيوعًا واستخدامًا في المجتمع ومن الألوان المبهجة والمحببة للنفس بدرجاته المختلف المستوحاة من اللون الأخضر، فيما سيُتيح "تنفس التركواز" لجميع زوار وسكان المدينة الاقتصادية فرصة الاستمتاع بالأنشطة الصيفية المختلفة والمتنوعة ، نظراً لما تمتلكه المدينة من خيارات سياحية وترفيهية متنوعة تناسب شرائح المجتمع كافة .‎ووسط فعاليات متنوعة وزعت على عدة مناطق داخل المدينة سوف يجد الأفراد والعوائل متعتهم خاصة في منطقتي ممشى الشاطئ والمارينا ذي الجلسات العائلية والإطلالة المباشرة على البحر الأحمر، بينما سيجد الزائر في منطقة مركز المعارض والمؤتمرات Bay-X عروضًا مختلفة وسباقات ترفيهية ومجموعة مختارة من عربات الأطعمة، بالإضافة إلى صالة السينما رباعية الأبعاد (كي-ماكس)، وفعاليات منتجع "لاجونا إسكيب" الذي سيضم أنشطة شيقة ومتنوعة كركوب الدراجات النارية الرباعية، وأنشطة بحرية مختلفة كالتابعة لشاطئ "يام" وفيها الألعاب المائية العائمة (أكوا فن)، ناهيك عن منطقة نادي اليخوت والرياضات البحرية "البيلسان مارينا" الذي يتضمن رحلات للسباحة والغوص وصيد الأسماك، فضلاً عن برامج وباقات ترفيهية وسياحية تشمل السكن بتجارب شيقة للزوار.‎// انتهى //17:34ت م0184