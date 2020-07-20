رام الله 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسجرى اتصال هاتفي، اليوم بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس الصيني شي جين بينغ.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس عبر عن شكره وتقديره للدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه الصين للشعب الفلسطيني لمساعدته في نيل حريته واستقلاله، مثمنا ما قدمته الصين مؤخرا من مساعدات طبية وخبراء لمكافحة فيروس كورونا.وأشارت إلى أن الرئيس أطلع، نظيره الصيني، على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني، الهادف إلى منع قيام إســـرائيل بتنفيذ مخطط الضم المرفوض عربياً ودوليا.وثمن الرئيس، مواقف الصين الداعمة لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، والرافضة للأعمال أحادية الجانب والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.من جانبه، أكد الرئيس الصيني، موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة، والتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.وشدد على رفض الصين للإجراءات أحادية الجانب التي ستعمل على تقويض فرص تحقيق السلام، خاصة أنها تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وأكد الرئيس الصيني أن بلاده تدعم المقترح الذي قدمه الرئيس عباس أمام مجلس الأمن الدولي، حول عقد مؤتمر دولي للسلام، موضحاً أن الصين ترى أهمية إعادة إحياء عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين وأنها مستعدة للعب دور بناء ودعم جهود الرباعية الدولية.// انتهى //18:30ت م0207