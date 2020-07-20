بروكسل 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلن القصر الملكي البلجيكي في بروكسل أن الملك فيليب ملك بلجيكا أجرى محادثات مع اثنين من كبار السياسيين في البلاد وكلفهما بالعمل على حلحلة الأزمة السياسية القائمة ودفع الأحزاب المختلفة نحو توافق لتشكيل حكومة جديدة .واستقبل الملك البلجيكي كل من رئيس الحزب القومي الفلمنكي بارت ديوفر، ورئيس الحزب الاشتراكي الفرانكفوني بول مانيات، اللذان قبلا المهمة وسيقدمان تقريرا أوليا للملك فيليب يوم 31 يوليو الجاري.// انتهى //18:34ت م0209