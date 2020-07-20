مدريد 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسواصلت السلطات الإسبانية اليوم إعادة فرض قيود جديدة تصدياً لارتفاع عدد إصابات كوفيد-19 مع قرار منطقة مرسيا في جنوب شرق البلاد إغلاق بعض المجمعات التجارية .وأعلنت هذه المنطقة الساحلية أيضاً إغلاق مراكز الرعاية النهارية بكبار السن ووضع قيود على زيارات دور الرعاية، في تدبير بدأت بتنفيذها قبل أسبوع أيضاً منطقة الباسك.ودعت الحكومة المحلية في كاتالونيا الجمعة سكان برشلونة وضاحيتها إلى عدم الخروج من بيوتهم إلا للضرورة، ومدد العمل بهذه التوصية التي تشمل أيضاً منطقة ليريدا، الأحد إلى بلدة فيغيراس القريبة من الحدود الفرنسية وبلدتي فيلافانت وسان فيلايو دي لوبريغات.ووسط تسارع العدوى مع تسجيل وزارة الصحة الجمعة 5700 إصابة جديدة خلال أسبوع مقابل أقل من 3 آلاف إصابة في الأسبوع الذي سبقه، شددت كافة المناطق الإسبانية ما عدا مدريد، على الطابع الإلزامي للكمامة التي يجب وضعها في حال لم يكن احترام المسافة الآمنة بين الأشخاص ممكناً، تحت طائلة دفع غرامة.وتؤكد حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية أن المناطق مستعدة لفعل ما يلزم للتصدي لبؤر وبائية جديدة مستبعدة احتمال فرض حال التأهب من جديد. وبموجب هذا الإجراء، فرضت الحكومة عزلا صارما منذ منتصف مارس لم يرفع إلا اعتباراً من 21 يونيو.// انتهى //18:39ت م0212