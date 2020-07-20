سكاكا 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واستفقد رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع اليوم، كليتي الطب وطب الأسنان بمدينة سكاكا يرافقه وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ، مطلعاً على البرامج التعليمية التي تقدمها الكليتين والخطط الإستراتيجية التطويرية في المرحلة القادمة من أجل إيجاد بيئة تعليمية تساعد على تحقيق متطلبات التعلم وتجويد المخرجات والحصول على الاعتمادات المتقدمة.وبدأ الدكتور الشايع جولته بزيارة كلية الطب مستمعاً من عميد الكلية الدكتور عبدالرحمن المعين لشرح عن الكلية وأهدافها وخططها المستقبلية، وخطواتها في طريق الاعتمادات المنشودة ومنها توقيع عقد مع هيئة الاعتماد الألمانية (AHPGS) لاعتماد برنامج البكالوريوس في الطب والجراحة دولياً، والتحضير لتوقيع عقد مع الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي لاعتماد برنامج البكالوريوس في الطب والجراحة محلياً.واطلع على معامل ومختبرات الكلية من معامل التشريح ، علم الأمراض، والصالة الرياضية، والمسرح والمكتبة ،إلى جانب نماذج للقاعات الدراسية وحلقات النقاش والتعلم القائم على حل المعضلات.وحث رئيس جامعة الجوف منسوبي الكلية على السعي لتحقيق رسالة وأهداف الجامعة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والرقي بالمخرجات في المجال الطبي.بعد ذلك تفقد الدكتور الشايع كلية طب الأسنان واستمع لشرح مفصل من عميد الكلية الدكتور عبد الرحمن الدريويش عن أقسامها وإنجازاتها وما تقدمه من برامج أكاديمية، موضحاً أن الكلية حصلت على اعتمادات عدة أولها اعتماد هيئة تعليم طب الأسنان الاوروبية (ADEE) عام 2018، والاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي ‏لبرامج الزمالة السعودية عام 2020.وبين أن الكلية تعمل على إنهاء إجراءات عدد من الاعتمادات أبرزها الاعتماد الأكاديمي لبرنامج طب الاسنان من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA)، والاعتماد الألماني من هيئة اعتماد العلوم الصحية والاجتماعية الألمانية (AHPGS).وأضاف أن الكلية تضم 65 عيادة أسنان لتعليم الطلاب و3 عيادات لأعضاء هيئة التدريس، فيما أقامت مؤتمرين لطب الأسنان.وتجول الدكتور الشايع في القاعات الدراسية والمعامل والمسرح ، واطلع على القاعات الذكية ومعمل الحاسب الآلي والمسرح، مشيداً بما شاهده في مركز عيادات طب الأسنان من تجهيزات حديثة وخدمات تعليمية وعلاجية متخصصة، داعياً الطلاب إلى الاستفادة من الإمكانات المقدمة لهم في سبيل تطوير قدراتهم وخدمة المجتمع.وافتتح رئيس جامعة الجوف عيادة طب الأسنان المتنقلة التي جهزت لخدمة المجتمع في أي موقع.// انتهى //18:41ت م0215