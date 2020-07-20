الدمام 29 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسنظم مركز الخريجين والتنمية المهنية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، لقاءً افتراضياً لخريجي علوم الحاسب وتقنية المعلومات، بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الله القاضي، وعدد من منسوبي الكلية والخريجين.ونوه الدكتور القاضي خلال اللقاء، بالجهود المبذولة من القيادة الرشيدة في الحد من انتشار جائحة كورونا المستجد، والمتابعة الحثيثة في توجيه الجهات المعنية بالقيام بواجبها في وقاية المواطنين و تلبية حوائجهم، متمنيا للخريجين التوفيق.من جانبه أكد عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور عبدالله المهيدب، أن الكلية تفتخر بخريجيها وحاملي درجة الماجستير، حيث تعقد الطموح عليهم للارتقاء والإبداع في مجالات العمل المختلفة، ولا تدخر جهداً في دعمهم حتى بعد تخرجهم.بدورها استعرضت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية الدكتورة أماني البحر، خدمات المركز التي يقدمها من بطاقة الخريج، وتلاقي، و الدورات التدريبية، والاستشارات المهنية.‏‪// انتهى//‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬18:41ت م0216