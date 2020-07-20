رفحاء 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولة ميدانية في سوق الماشية في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية وفرة في الأنعام ونشاطاً متوسطاً في الشراء مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.وتشهد الحركة الشرائية ارتفاعاً نسبياً في الأسعار، وذلك مع بدء إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فيما تقوم فئة من المضحِّين بالتوجه للهيئات والجمعيات الخيرية وتوكيلها في هذه المهمة لذبح الأضحية نيابة عنهم وتوزيعها على الفقراء، بدلا من شراء الأضاحي بأنفسهم وذبحها.من جهته أكد رئيس سوق الماشية بمحافظة رفحاء سعود بن فداوي التومي أن أسعار الأضاحي بدأت بالارتفاع مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتتراوح بين 850 إلى 1400 ريال حسب الحجم ، لافتاً إلى أن الأسعار مرشحة للزيادة عن السعر الحالي بحدود 300 ريال خلال الأيام المقبلة.وأشار التومي إلى أن تجار ومربي الماشية في السوق يقومون بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد، وفقاً للإرشادات والنصائح التي تصدر من قبل الجهات المختصة.// انتهى //18:52ت م0218