الخرطوم 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجلت السودان 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 13 حالة وفاة، وتعافي 39 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10992 حالة، متضمنا 693 حالة وفاة و 5707 حالات تعافي.وقالت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم : إن 181 حالة سجلت في ولاية الخرطوم، وفي ولاية الجزيرة 11 ، و الشمالية 11 ، وولاية كسلا 10 ، والبحر الأحمر17 .// انتهى //18:53ت م0219