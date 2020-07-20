عام / السودان تسجل 230 اصابة جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1441/11/29 هـ الموافق 2020/07/20 م واس
الخرطوم 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس
سجلت السودان 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 13 حالة وفاة، وتعافي 39 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10992 حالة، متضمنا 693 حالة وفاة و 5707 حالات تعافي.
وقالت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم : إن 181 حالة سجلت في ولاية الخرطوم، وفي ولاية الجزيرة 11 ، و الشمالية 11 ، وولاية كسلا 10 ، والبحر الأحمر17 .
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