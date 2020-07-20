مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واستابع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استعدادات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة لأعمال رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج ١٤٤١هـ.وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كل عام وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج برفع ثوب الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، بفريق عمل من المختصين والفنيين بالمجمع يصل عددهم إلى 50 شخصاً.// انتهى //19:26ت م0229