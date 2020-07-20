القاهرة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسبحث وزراء الصحة والإعلام والكهرباء والطاقة بجمهورية مصر العربية اليوم، مع نظرائهم اليمنيين الذين يزورون مصر حاليا ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء اليمني، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الصحة والإعلام والطاقة.وبحثت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، مع نظيرها اليمني الدكتور ناصر باعوم، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة، وزيادة الفرص التدريبية للأطباء اليمنيين بمصر، ونقل الخبرات المصرية في علاج مرضى فيروس كورونا للجانب اليمني من خلال إمدادهم ببروتوكولات العلاج المتبعة لعلاج مصابي الفيروس، فضلًا عن نقل خبرات مصر في مبادرة القضاء على فيروس (سي) إلى الجانب اليمني.كما بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر مع نظيره اليمني المهندس محمد العناني، سبل زيادة حجم التعاون بمجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.وكذلك عقد وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل اليوم، اجتماعاً موسعاً مع نظيره اليمني معمر الإرياني بحثا خلاله سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الإعلامية المختلفة، وتوقيع إتفاقية للتعاون خلال الفترة القادمة تتضمن تدريب الإعلاميين والصحفيين، على أن توقع بين الحكومتين في أقرب لجنة عليا مشتركة بين البلدين.// انتهى //19:35ت م0233