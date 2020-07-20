عـدن 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسطالب رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ مواقف صارمة إزاء انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني واستمرارها في الاستيلاء على منازل وممتلكات أعضاء البرلمان اليمني, ونهبها في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.ودعا رئيس البرلمان اليمني في رسالة بعثها اليوم إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، لإنقاذ الوضع المتردي الذي يعيشه اليمنيون جرّاء الانقلاب الحوثي وجائحة كورونا، مشيراً إلى قيام ميليشيات الحوثي بالاستيلاء على منزل النائب اليمني ياسر أحمد سالم العوضي، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، ومنازل إخوانه وجميع ممتلكاتهم وإخراج النساء والأطفال من مساكنهم بالعاصمة صنعاء بعد أن عبثوا بمنازلهم في محافظة البيضاء وسط اليمن ونهبوها.وندد رئيس البرلمان اليمني، بسلسلة الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي العنصرية ضد الشعب اليمني كافة, وأحكام الإعدام بحق البرلمانيين والصحفيين والسياسيين ومن يقف ضد ممارساتهم الإرهابية والعديد من الممارسات الإجرامية والانتهاكات الجسيمة المستمرة، عاداً تلك الممارسات الإرهابية التي تتواصل في ظل صمت دولي، تحدياً سافراً واستهتاراً غير مسبوق بكل القوانين الدولية والأعراف والقيم الإنسانية، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي والإنساني والشرائع السماوية، فضلاً عن كونها تضع عوائق في طريق السلام الذي ينشده اليمنيون وتشكل تحدياً خطيراً للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن.// انتهى //19:40ت م0234