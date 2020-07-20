الجزائر 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم، عن تسجيل 607 إصابات جديدة ليرتفع العدد إلى 23691 حالة.وكشف جمال فورار خلال مؤتمر صحفي عن احصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1087 وفاة، مشيراً إلى مغادرة 349 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 16400 حالة.// انتهى //19:53ت م0238