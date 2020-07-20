الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسعقدت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ26 اليوم -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات العربية المتحدة وليد بن فلاح المنصوري, وحضور وزراء الاتصالات ورؤساء هيئات البريد والاتصالات بدول المجلس, ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب المشتركة للتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات البريد والاتصالات.ففي مجال البريد استعرض الاجتماع مشروع النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل و الطرود.أما في مجال الاتصالات فقد تم الاطلاع على دراسة لتخفيض أسعار الوصلات الدولية بين دول المجلس. وموضوع حماية المستهلك في مجال الاتصالات، بالإضافة إلى آلية الفصل في النزاعات الناشئة بين المشغلين، وآلية لإعداد تقرير دوري حول مؤشرات قطاع الاتصالات وتحليل ومراقبة اسواق الاتصالات بدول المجلس.كما تم خلال الاجتماع التنسيق لتفادي التداخلات المتبادلة بين دول المجلس على شبكات الهاتف النقال.// انتهى //19:59ت م0239