الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسصدر عن المحكمة العُليا اليوم القرار التالي :القرار رقم ( 135 / هـ ) وتاريخ 29 / 11 / 1441هـ .الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العُليا بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ متحريةً ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ. وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، تبين أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )) متفق عليه واللفظ للبخاري، فيكون يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة ثلاثين يوماً، وبعد غد الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة – حسب تقويم أم القرى- الموافق للثاني والعشرين من شهر يوليه- تموز 2020م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، والوقوف بعرفة يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، ويوافق للثلاثين من شهر يوليه- تموز 2020م، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.والمحكمة العُليا إذ تعلن ذلك لعموم المسلمين لتسأل الله العلي القدير أن يوفقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل منهم صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سبل أداء حجهم، ويتقبله منهم، وأن ينصر دينه، ويُعلي كلمته، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.رئيس وأعضاء دائرة الأهلة في المحكمة العلياعضو عضود. خالد بن عبدالله اللحيدان / محمد بن عبدالله الجاراللهعضو عضوحمد بن محمد أبانمي / محمد بن محمد شريم شعبيرئيس الدائرةغيهب بن محمد الغيهب// انتهى //20:07ت م0241