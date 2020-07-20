الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسعقدت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السادس -عبر الاتصال مرئي-، بمشاركة الوزراء المسؤولين عن برامج الحكومة الإلكترونية بدول المجلس.ورأس الاجتماع معالي نائب رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات العربية المتحدة وليد بن فلاح المنصوري.وفي بداية الاجتماع قدم معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف التهنئة لدول المجلس على ما حققته في مؤشر الحكومة الإلكترونية بحسب تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2020م.بعد ذلك قام الوزراء بتدشين منصة تحليل البرمجيات الخبيثة الخاص بالأمن السيبراني، التي تهدف إلى مساعدة المختصين في مجال الأمن السيبراني في فحص وتحليل الملفات والبرامج المشبوهة.وتناول الاجتماع التوجهات المستقبلية لعمل اللجنة استناداً للدروس المستفادة من جائحة كورونا, وتقرير الأمانة العامة عن ما تم بشأن تنفيذ قراراتها في اجتماعها الأخير، كما تم استعراض مبادرات المرحلة الثانية للاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي تم الانتهاء منها واعتماد مبادرات المرحلة الثالثة ليتم البدء بتنفيذها.كما تم خلال الاجتماع متابعة سير تنفيذ الخدمات الإلكترونية المشتركة بين دول المجلس التي تهدف إلى تعزيز دور الحكومة الإلكترونية في خدمة مواطنيها وتحسين الخدمات المقدمة لهم بكل يسر وسهولة من خلال بيئة آمنةٍ فعّالة.// انتهى //20:18ت م0242