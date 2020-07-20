عرعر 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام الطرق بالمنطقة المهندس ماجد بن فهد الشمري, الذي قدم لسموه تقريرا عن أهم أعمال ومنجزات الإدارة في المنطقة.واطلع سموه خلال الاستقبال على المشروعات الجاري تنفيذها، كما ناقش سموه مع المهندس الشمري آخر التطورات والمراحل التنفيذية في عدد من مشروعات وزارة النقل بالمنطقة.ونوه سمو أمير المنطقة بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, من دعم كبير لقطاع النقل والطرق الذي أدى لربط مدن وقرى ومراكز وهجر المملكة كافة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة سهلت حركة الأفراد والبضائع في الأوقات جميعها.وأكد سموه ضرورة تحقيق جميع متطلبات الجودة القياسية لتتحمل الطرق ظروف المنطقة المناخية ومعدلات حركة المركبات والناقلات وبما يرفع كفاءة الأداء والإنفاق ويخفف من الهدر المالي في تكاليف الصيانة المتكررة وذلك من خلال تنفيذ مبادرة وزارة النقل لتحسين تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء بتطوير متطلبات ومواصفات التصميم والتنفيذ والصيانة والتشغيل للطرق.وشدد سمو أمير المنطقة على أهمية التعاون مع إدارة المرور وأمن الطرق لرصد ومعالجة المواقع التي تكثر فيها الحوادث "النقاط السوداء" وفق مبادرة وزارة النقل التي تستهدف خفض حوادث الطرق بنسبة 25% بحلول العام 2020م.// انتهى //21:33ت م0255