مدريد 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلن نادي ليغانيس الإسباني لكرة القدم اليوم، أن المدرب المكسيكي خافيير أغيري لن يكون مدربًا لفريقه الموسم المقبل بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية.وجاء الإعلان عن رحيل أغيري بعد تعادل الفريق مع ضيفه ريال مدريد البطل 2-2 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة، والذي لم يكن كافيا لتفاديه الهبوط، حيث كان يتعين عليه الفوز على ريال مدريد لضمان البقاء خصوصًا بعد تعادل سلتا فيغو السابع عشر مع مضيفه اسبانيول صاحب المركز الأخير 0-0.// انتهى //21:33ت م0256