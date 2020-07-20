الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخصصة اليوم عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، التي تخصص لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، نظرًا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد.وأعلنت المجلة في بيان لها: "للظروف الاستثنائية، وللمرة الأولى في تاريخها الذي بدأ عام 1956، لن يتم منح جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول لعام 2020، في ظل الظروف الحالية".وأشارت إلى أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي نال جائزة 2019، للمرة السادسة في مسيرته، والأميركية ميغان رابينو، "لن يكون لهما من يخلفهما في نهاية العام" الحالي.وبررت المجلة هذه الخطوة بسلسلة من الأسباب، معتبرة ان "عامًا فريدًا إلى هذا الحد لا يمكن، أن يتم التعامل معه كعام عادي.وسبق للاتحاد الدولي ان أعلن في مايو الماضي، أن حفل جوائزه السنوي لن يقام في 21 سبتمبر في مدينة ميلانو الإيطالية كما كان مقررًا، وأنه يدرس خيارات بديلة.وأدى تفشي وباء "كوفيد-19" إلى تعليق مختلف المنافسات الرياضية اعتبارًا من مارس، بما فيها الغالبية العظمى من البطولات الوطنية في كرة القدم، واستأنفت العديد من البطولات الموسم في الأسابيع الماضية، لكن من دون جمهور وفي ظل إجراءات صحية صارمة.// انتهى //21:34ت م0257