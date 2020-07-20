الأمم المتحدة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واساحتفت الجمعية العامة للأمم المتحدة افتراضياً اليوم باليوم العالمي لنيلسون مانديلا، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الدورة ٧٤ للجمعية العامة الدكتور تيجاني محمد باندي.وجرى خلال الاحتفال استضافة الفائزين بجائزة نيلسون مانديلا 2020، اليونانية ماريانا فاردينويانيس، والطبيب الغيني موريسانا كوياتيه، اعترافاً بخدمتهما للإنسانية.مما يذكر أنه في عام 2009، خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ١٨ يوليو من كل عام يوماً عالمياً لنيلسون مانديلا احتفاء بحياته الاستثنائية وإسهاماته الإنسانية.// انتهى //21:45ت م0258