أديس أبابا 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسذكر المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في أنحاء القارة الأفريقية وصل إلى 720622، بزيادة حوالي 20 ألف حالة.وأضاف المركز أن عدد حالات الوفاة المتعلقة بالمرض ارتفع إلى 15082 حالةً، وفقاً لما ذكر المركز في آخر تحديث للوضع.وأشار إلى أن 382857 مريضاً تعافوا من الفيروس.وتعد جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا وغانا والجزائر والمغرب والكاميرون، من بين الدول الأكثر تضرراً في أفريقيا.// انتهى //21:45ت م0260