الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية.وقد شكر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - جلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.// انتهى //21:54ت م0267