الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعياً الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية.وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لجلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.// انتهى //21:57ت م0268