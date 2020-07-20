أثينا 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجلت اليونان حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 195 حالةً، فيما ارتفعت الإصابات إلى 4102 حالةً بعد تسجيل 11 إصابة جديدة.وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم أن حالتين من بين الإصابات الجديدة كُشف عنها عبر بوابات الدخول إلى اليونان وبقية الحالات حدثت في مناطق متفرقة في البلاد.// انتهى //22:48ت م0280