واشنطن 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، إضافة 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية، لتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمعاملة بكين لسكانها من الأويغور بمقاطعة شينجيانغ.وقالت في بيانٍ صادر اليوم: إن هذه الشركات تشمل العديد من شركات المنسوجات وشركتين تقول الحكومة إنها كانت تجري تحليلات جينية تستخدم لمزيد من القمع للأويغور والأقليات المسلمة الأخرى.وبحسب البيان، تعد هذه هي المجموعة الثالثة من الشركات والكيانات في الصين التي أضيفت إلى القائمة السوداء للولايات المتحدة بعد أن أضاف إعلانين سابقين، 37 شركة وكياناً قالت واشنطن إنها متورطة في قمع الصين في شينجيانغ.// انتهى //22:50ت م0282