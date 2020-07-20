إسلام آباد 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلن الجيش الباكستانى إصابة شخص بجروح بالغة جراء إطلاق نار من جانب القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن القوات الهندية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان في قطاع "باغ سر" الواقع على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، مما أدى إلى إصابة شاب باكستاني ـ 20 عاماً ـ بجروح، نُقل على أثرها إلى المستشفى.وفي وقت لاحق من اليوم استدعت الخارجية الباكستانية دبلوماسياً رفيعاً من السفارة الهندية لدى إسلام آباد وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على استمرار عمليات القصف من جانب القوات الهندية.// انتهى //23:12ت م0285