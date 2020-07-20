جيزان 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020م واسينظم فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان غدًا ، مهرجان القصة القصيرة، بالتعاون مع ملتقى القصة الإلكتروني، وذلك عبر برنامج زوم.وأوضح مدير الجمعية علي بن أحمد زعلة أن المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام، يهدف إلى التنوع وتقديم الندوات والأمسيات بمجال القصة سرداً، والقصة في ذاكرة المدن والقصة في السينما، وتفعيل دور الجلسات الحوارية والنقدية في إثراء المشهد الأدبي عموماً، بمشاركة عدد من القاصين والقاصات العرب.// انتهى //23:27ت م0288