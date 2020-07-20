جيزان 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسرأس معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، مجلس الجامعة في جلسته العاشرة للعام 1441هـ التي عقدت -عن بعد-، بمشاركة الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات و العمادات المساندة.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد أبو راسين أن المجلس وافق على عدد من القرارات، شملت تعيين ستة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة أستاذ مساعد و12 على رتبة محاضر، واستمرار وانتقال بعثة 54 معيدا ومحاضرا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة في تخصصات مختلفة، ومنح درجة الماجستير لـ 26 طالبا وطالبة، والموافقة على اعتماد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار بجامعة جازان، وإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للخطط والمناهج العلمية والنظام الدراسي، وإقرار برنامج دبلوم اللغة العربية للناطقين بغيرها.// انتهى //23:40ت م0290