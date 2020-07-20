أحد المسارحة 29 ذو القعدة 1441 الموافق 20 يوليو 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة المسارحة بمنطقة جازان ، توزيع ١٥٠ سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.وأوضح رئيس الجمعية يحي بن داؤد محزري أن السلال الغذائية التي وزعت ، جاءت بدعم من جمعية الحرث، مبينةً أن السلال الغذائية تضمنت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة.// انتهى //23:42ت م0291