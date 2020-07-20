اجتماعي / جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة تنهي توزيع ١٥٠ سلة غذائية على الأسر المستفيدة
الاثنين 1441/11/29 هـ الموافق 2020/07/20 م واس
أحد المسارحة 29 ذو القعدة 1441 الموافق 20 يوليو 2020 م واس
أنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة المسارحة بمنطقة جازان ، توزيع ١٥٠ سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.
وأوضح رئيس الجمعية يحي بن داؤد محزري أن السلال الغذائية التي وزعت ، جاءت بدعم من جمعية الحرث، مبينةً أن السلال الغذائية تضمنت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة.
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