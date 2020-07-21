لندن 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واستغلب إيفرتون على مضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-0 اليوم، في المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البرازيلي ريشارليسون في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.وهي الخسارة الثانية على التوالي لشيفيلد يونايتد والحادية عشرة له هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز الثامن، بفارق أربع نقاط عن توتنهام السادس وصاحب المركز الأخير المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما صعد إيفرتون إلى المركز الحادي عشر برصيد 49 نقطة.// انتهى //00:03ت م0298