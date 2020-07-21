واشنطن 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عن إغلاق تداوله 8.92 نقطة، أو 0.03 في المئة، ليصل إلى مستوى 26680.87 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي ارتفاعاً 27.11 نقطة، أو 0.84 في المئة ليغلق عند 3251.84 نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 263.90 نقطة، أو 2.51 في المئة، ليصل إلى مستوى 10767.09 نقطة.// انتهى //00:04ت م0299