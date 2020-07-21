الأمم المتحدة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأطلقت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الحكومة العراقية الجولة الأولى من جهود دعم عودة أسر النازحين داخلياً في العراق إلى مناطق سكنها الأصلية.وأفادت المنظمة في بيان لها اليوم، أن أكثر من 50 أسرة نازحة في مخيم "عمريات الفلوجة" حصلت هذا الأسبوع على الدعم للعودة إلى مناطق سكنها الأصلية في محافظة الأنبار، في خطوة تهدف لتيسير عمليات العودة الطوعية للنازحين داخلياً.وأوضحت أن الجولة الأولى تأتي في ظل تدابير وقائية لمنع انتشار (كوفيد - 19)، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تصل المرحلة الحالية لهذه المبادرة إلى نحو 2400 أسرة نازحة مسجلة لتلقي دعم مماثل في محافظتي الأنبار ونينوى.وذكرت أن الخدمات المتعلقة بالأسرة تتعلق بتوفير الحماية وإصلاح المنازل وإعادة البناء وإزالة الحطام من المناطق المدمرة، والمساعدة في مصادر الرزق والمواصلات والمساعدات النقدية على شكل منح للمغادرة وإعادة التوطين، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية ودعم إعادة الإدماج بعد العودة.// انتهى //00:05ت م0300