الخرطوم 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واستسلم رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان رسالة خطية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تتضمن علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها.قام بتسليم الرسالة لرئيس مجلس السيادة السوداني، رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الإريترية الفريق في البوس ولد يوهانس الذي يزور الخرطوم حالياً علي رأس وفد رفيع المستوى.// انتهى //00:07ت م0302