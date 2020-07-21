مدريد 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واستأجلت اليوم مباراة حاسمة ضمن المرحلة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، لتحديد الصعود إلى الأولى والهبوط إلى الثالثة بين فريقي فوينلابرادا وديبورتيفو لا كورونيا بسبب العديد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان لها "بعد اكتشاف حالات إيجابية في صفوف فريق فوينلابرادا عن طريق تطبيق بروتوكولات وفحوص صحية مضادة لكوفيد 19 لرابطة الدوري الإسباني، توصل الاتحاد الاسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني ضمن إطار لجنة المتابعة وبحضور المجلس الأعلى للرياضة، إلى اتفاق بتأجيل المباراة بين ديبورتيفو لا كورونيا وفوينلابرادا، بسبب انتشار حالات فيروس كورونا المستجد والإجراءات الصحية، وذلك لحماية صحة لاعبي كرة القدم ونزاهة المنافسة".وأضافت: كما أعطت اللجنة موافقتها على إقامة باقي مباريات المرحلة الثانية والأربعين.// انتهى //00:14ت م0304