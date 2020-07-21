مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسقام معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم بزيارة لمقر استقبال حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام ، بفندق الفوربوينت بالعاصمة المقدسة، واطلع على التجهيزات المعدة في المدخل المخصص لاستقبالهم، وقاعة الاستقبال والغرف المجهزة لسكنهم.واستمع معالي وزير الحج والعمرة إلى شرح من مسؤولي الوزارة عن التجهيزات المعدة والمخصصة لاستقبال الحجاج وتسكينهم بدءا من اليوم الرابع وحتى الثامن من شهر ذي الحجة بإذن الله .عقب ذلك تفقد معالي الدكتور محمد صالح بنتن المخيم الخاص بتواجد الحجاج في مشعر عرفات والتجهيزات التي أعدت في المخيم ،واستمع إلى شرحٍ عن إجراءات انتقالهم إلى جبل الرحمة ، لتمكينهم من الوقوف عليه يوم التاسع من شهر ذي الحجة .بعد ذلك اطلع معاليه على ما جُهز من خدمات ستقدم لضيوف الرحمن في مشعر مزدلفة ومسجد المشعر الحرام ، كما اطلع على التجهيزات الحديثة والمتطورة المخصصة لوجبات الحجاج حيث خصصت ثلاث عربات مساحة كل منها 40 قدما.إثر ذلك توجه معالي وزير الحج والعمرة إلى مشعر منى واطلع على أحد الأبراج المخصصة لسكن الحجاج، حيث تفقد الخدمات المقدمة في الغرف وما تحويه من تجهيزات للحجاج أثناء فترة إقامتهم ، بعدها تفقد قاعة تجهيز الطعام ،وتقديم الخدمات التي ستمكن الحجاج بإذن الله من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة مع تطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم .وفي نهاية الزيارة شاهد معاليه عرضا مرئيًا للآلية الخاصة بتقديم الخدمات اللوجستية لطريقة تفويج حجاج بيت الله الحرام من مقر سكنهم إلى جسر الجمرات .وعقب الجولة أدلى معالي وزير الحج والعمرة بتصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية أكد فيه تكامل جميع الاستعدادات من خلال خطة تنفيذية شاملة من جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية.وشدد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل مامن شأنه تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام .وقال : إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده - حفظهما الله -، حريصة على إقامة شعيرة الحج، من خلال اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة حجاج بيت الله الحرام، لافتاً الانتباه إلى أنه أُعدت خطط استثنائية لتنفيذ حج 1441هـ، تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية، وأنسب خطط التفويج التي تطبق خلالها جميع الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة، التي ستنفذ بشكل متقن لحماية ضيوف الرحمن.رافق معالي وزير الحج خلال الجولة معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف وعدد من المسؤولين بالوزارة.// انتهى //00:29ت م0305