أبوجا 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الدفاع النيجيرية مقتل ثمانية من قيادات تنظيم بوكو حرام الإرهابي في عملية أمنية للقوات النيجيرية شمال شرقي نيجيريا.وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية حون إنيشه، أن العملية الأمنية ضد التنظيم، جرت في قرية غوسكي التابعة لولاية بورنو، مشيراً إلى أن القوات النيجيرية نفذت غارات جوية، استهدفت العناصر الإرهابية في القرية المذكورة، مما أدى إلى تدمير مواقعهم ومراكزهم اللوجستية.ومنذ العام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألفاً، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.كما بدأ التنظيم منذ 2015، شنّ هجمات في الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.// انتهى //00:35ت م0308