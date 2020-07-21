الطائف 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واساختتم مربط البتار للخيل بوادي محرم بالهدا في مدينة الطائف "دورة الرماية الأرضية بالقوس التقليدي" تحت إشراف الاتحاد السعودي للسهام بمشاركة 53 رامياً، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام، بمعدل ثلاث ساعات يومياً بتنظيم من مالك مربط البتار للخيل ماجد النمري، التي تعد الأولى من نوعهـا تقام على الأرضية "الرملية" .واستهدفت الدورة الرماة الجدد وتعليمهم أبجديات اللعبة سعياً لتحقيق هدف نشر اللعبة في كافة مدن المملكة والبدء في إدراج اللاعبين المميزين و المواهب من الدورة في بطولات الاتحاد القادمة.وقدم الاتحاد السعودي للسهام شكره لماجد النمري نظير مجهوداته في نجاح وتنظيم الدورة التي تعد ضمن سلسلة مبادرات الاتحاد في نشر اللعبة على مستوى مدن ومناطق المملكة.// انتهى //01:21ت م0314