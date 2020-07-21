لندن 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسضمن المرحلة الـ37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حقق ولفرهامبتون فوزًا ثمينًا على ضيفه كريستال بالاس، بهدفين دون رد سجلهما البرتغالي دانيال بودنسي عند الدقيقة (41)، والإسباني جوني كاسترو في الدقيقة (68).وسيضمن ولفرهامبتون بطاقته الأوروبية في حال فوزه على مضيفه تشلسي في المرحلة الاخيرة الأحد المقبل، كما بإمكانه التأهل للمسابقات الأوروبية في حال خسارة توتنهام أمام كريستال بالاس في التوقيت ذاته.// انتهى //02:25ت م0316