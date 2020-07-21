ريو دي جانيرو 29ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحّة البرازيليّة أنّ حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 80 ألفاً اليوم الإثنين بعد تسجيل 632 وفاة إضافيّة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجماليّة لكوفيد-19 في البرازيل إلى 80,120 وفاة من أصل أكثر من 2,1 مليون إصابة، بينها 20,257 إصابة جديدة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلميّ في البلاد .// انتهى //02:25ت م0317