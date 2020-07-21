عام / البرازيل تسجل أكثر من 80 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد
الثلاثاء 1441/11/30 هـ الموافق 2020/07/21 م واس
ريو دي جانيرو 29ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20يوليو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحّة البرازيليّة أنّ حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 80 ألفاً اليوم الإثنين بعد تسجيل 632 وفاة إضافيّة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجماليّة لكوفيد-19 في البرازيل إلى 80,120 وفاة من أصل أكثر من 2,1 مليون إصابة، بينها 20,257 إصابة جديدة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلميّ في البلاد .
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