الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين: المملكة والصين تعززان السلم والأمن في العالم.. وتعاون استراتيجي لمكافحة الإرهاب.القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني.القيادة تتلقى اتصالات اطمئنان على صحة خادم الحرمين.لا باس يا قـائـد الأمـة.ياللي خلقت جبالها احفظ عظيم رجالها.أمير الرياض يستقبل رئيس جامعة شقراء.فهد بن سلطان يطلع على تقرير استعدادات إدارة التعليم.أمير الشرقية: دعم القيادة ساهم في رفع قدرات القطاع الصحي.أمير القصيم: الدين عالج ظواهر التنمر والعنف.المملكة والعراق نحو شراكة استراتيجية.عدد المتعافين يتخطى حاجز 200 ألف وبنسبة 80 %.مصر واليمن تؤكدان عمق العلاقة واستمرارية التعاون."الجنائية الدولية" تؤجل قرارها حول جرائم الحرب الإسرائيلية 1967."التعاون الإسلامي" تدعو الأطراف المعنية لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.// يتبع //06:29ت م0005