سيجونغ 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأظهرت بيانات جمركية اليوم الثلاثاء تراجع الصادرات الكورية بنسبة 12.8% على أساس سنوي في الـ 20 يوما الأولى من شهر يوليو، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.وبلغت قيمة الصادرات 24.6 مليار دولار في الفترة الممتدة بين يومي 1 و 20 يوليو، وفقا لبيانات من دائرة الجمارك الكورية.وتراجعت صادرات البلاد من رقائق الذاكرة التي تعد ركيزة أساسية للصادرات الكورية بنسبة 1.7%، وتراجعت صادرات السيارات بنسبة 14% في فترة العشرين يوما مقارنة بعام سابق.وشهدت الواردات الكورية تراجعا في نفس الفترة بلغ 13.7% على أساس سنوي إلى 24.8 مليار دولار، وفقا للبيانات.وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انكماش الاقتصاد الكوري بنسبة 1.2% هذا العام في .// انتهى //07:26ت م0012