اقتصادي / الصادرات الكورية تتراجع بنسبة 12.8%
الثلاثاء 1441/11/30 هـ الموافق 2020/07/21 م واس
سيجونغ 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس
أظهرت بيانات جمركية اليوم الثلاثاء تراجع الصادرات الكورية بنسبة 12.8% على أساس سنوي في الـ 20 يوما الأولى من شهر يوليو، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
وبلغت قيمة الصادرات 24.6 مليار دولار في الفترة الممتدة بين يومي 1 و 20 يوليو، وفقا لبيانات من دائرة الجمارك الكورية.
وتراجعت صادرات البلاد من رقائق الذاكرة التي تعد ركيزة أساسية للصادرات الكورية بنسبة 1.7%، وتراجعت صادرات السيارات بنسبة 14% في فترة العشرين يوما مقارنة بعام سابق.
وشهدت الواردات الكورية تراجعا في نفس الفترة بلغ 13.7% على أساس سنوي إلى 24.8 مليار دولار، وفقا للبيانات.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انكماش الاقتصاد الكوري بنسبة 1.2% هذا العام في .
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