طرابلس 30 ذى القعدة 1441 هـ الموافق21يوليو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، القرار الذى أصدره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن تشكيل لجنة للأزمة بالمنطقة الجنوبية، حيث نصت المادة الأولى منه على أن تشكل لجنة تنفيذية تتولى مهمة تأمين متطلبات مناطق الجنوب تسمى بـ”لجنة إعادة استقرار الجنوب”، موضحة أن مهمتها مراجعة وتدقيق واعتماد احتياجات ومتطلبات القطاعات والمرافق الخدمية بمناطق الجنوب.وأشارت الصحف إلى لقاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبيه، ومقرر المجلس، ورئيس لجنة الحوار في المجلس، وتم خلاله مناقشة سبل استئناف الحوار السياسي طبقًا لمخرجات مؤتمر برلين، وعرضت نتائج المحادثات التي أجرتها أخيرًا مع الأطراف الليبية والخارجية .وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ،موضحة قيام القوات البحرية بجولات استطلاعية في سواحل مدن "راس لانوف وسرت، مبينة جانب من قيام دوريات القوات الخاصة "الضفادع البشرية" بالقوات البحرية بجولات استطلاعية في سواحل مدن " راس لانوف وسرت "، ومشيرة أن القوات الجوية تغطي كافة الأراضي الليبية.وتناولت الصحف موافقة مجلس النواب المصري، على تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري،النواب ،مشيرة إلى بيان مجلس النوابعلى إرسال عناصر قتالية في مهام خارج حدود الدولة بالاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد، وضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية.وتطرقت الصحف إلى تأكيد روسيا تأييدها للوقف الفوري للأعمال القتالية وبدء حوار سياسي حول ترتيبات ما بعد الصراع في ليبيا، وتشكيل هيئات حكومية ليبية مشتركة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وقرارات مؤتمر برلين الدولي،وأن «موسكو ستحث جميع اللاعبين الخارجيين على تعزيز التسوية في ليبيا، موضحًا أنه لا حل عسكريًّا هناك.وعرجت الصحف على الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،وتم خلاله مناقشه آخر تطورات الأزمة الليبية وتداعياتها، ومستجدات قضية سد النهضة مع إثيوبيا، مبينة موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية.// انتهى //07:28ت م0013